В Сети появилось видео с посетившими жителей Аляски рысями

В Сети появилось видео с посетившими жителей США рысями, сообщает в воскресенье, 13 января, РЕН ТВ.

Три дикие кошки поднялись на крыльцо дома, расположенного в северном штате Аляска. Животные осторожно исследовали территорию и вели себя очень спокойно.

В конце прошлого года сотрудники Росгвардии поймали дикую рысь во дворе многоквартирного дома в Улан-Удэ. Ее обнаружила женщина, выгуливающая свою собаку. Напуганное животное передали сотрудникам республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

В марте 2018 года жительница Зеленограда во время прогулки обнаружила рысь, которая была привязана к дереву. Она обратилась в экстренные службы, и хищника доставили в Центр реабилитации диких животных. Специалисты отмечали, что представительница дикой природы шла на контакт с людьми. Это свидетельствовало о том, что ранее она содержалась в домашних условиях.