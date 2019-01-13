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Военный эксперт оценил готовящуюся замену пистолету Макарова

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Фото: Михаил Дегтярёв/kalashnikov.ru
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Военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал планы о замене легендарного пистолета Макарова (ПМ) на новейшее российское оружие «Удав». По его словам, подобные разговоры идут уже на протяжении трех лет. 

«Чем «Удав» отличается от пистолета Макарова? Во-первых, ему придали современный дизайн», — рассказал он журналистам РЕН ТВ.

Баранец отметил, что самой яркой особенностью этого пистолета является то, что у него не 9, а 18 патронов. Кроме того, в отличие от ПМ, он способен пробивать бронежилет третьего класса. По словам эксперта, сейчас конструкторы «из кожи вон лезут», чтобы убедить Минобороны отправить «Удав» на массовое производство, однако окончательно решение по данной теме не принято.

5 января стало известно о завершении испытаний нового перспективного пистолетного комплекса, который призван заменить повсеместно используемый пистолет Макарова, который уже не соответствует современным требованиям.

Пистолет под патрон 9х21 разработки ЦНИИточмаш тестировался на испытательной базе завода и полигонах Минобороны в Западном и Центральном военных округах. Его подвергали воздействию климатических и механических факторов для проверки на стойкость, устойчивость и прочность. Также исследовались баллистические характеристики оружия.

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