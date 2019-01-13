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У берегов Японии обнаружили деревянную шхуну с двумя людьми на борту

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Фото: U.S. Navy/Daniel A. Taylor
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Японская береговая охрана обнаружила деревянную шхуну, на борту которой находились два человека. Об этом в воскресенье, 13 января, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на агентство Kyodo. 

По информации журналистов, судно прибило к берегу течением в районе города Фукаура префектуры Амори на севере острова Хонсю. Его увидел один из местных рыбаков, который сказал об этом сотрудникам береговой охраны.

Оба человека, находившиеся в лодке, в сознании. По данным береговой охраны, судно прибыло из КНДР. Информация пока не подтверждена. Сейчас решается вопрос о дальнейших действиях.  

11 января у берегов Южной Кореи при крушении рыбацкой лодки погибли три человека. Еще двое рыбаков пропали без вести. По предварительным данным, причиной крушения лодки могло стать столкновение с другим судном.

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