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В Южной Корее при крушении рыбацкой лодки погибли три человека

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Фото: Yonhap
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У берегов Южной Кореи при крушении рыбацкой лодки погибли три человека. Об этом 11 января сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на местные власти.

Еще двое рыбаков пропали без вести, спасатели продолжают их поиски.

По предварительным данным, причиной крушения лодки могло стать столкновение с другим судном.

Инцидент произошел в 5 утра по местному времени (23:00 мск) на юге страны. В перевернувшейся лодке находились 14 человек. В результате двух найденных без сознания рыбаков не удалось спасти, еще один был доставлен в больницу в критическом состоянии, но позже скончался. 

По словам властей, оставшиеся девять человек спасены, их жизням ничто не угрожает.

6 декабря лодка с тремя рыбаками перевернулась на реке в Астраханской области.

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