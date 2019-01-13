Украинцы высмеяли новый закон о «сексе по согласию»

Поправки в украинский Уголовный кодекс о квалификации сексуальных преступлений вызвали широкий общественный резонанс среди украинцев и породили множество шуток.

Изменения в УК предполагают до пяти лет лишения свободы за «секс не по согласию». Таким образом украинцы поняли, что в идеале им нужна «справка о согласии», и пара из Николаева составила «акт о проникновении в живого человека», пишет издание Новости-N.

В «документ» молодые люди вписали свои паспортные данные, номер мобильного и время, в которое будет происходить проникновение.

Кроме того, они указали, что именно будет проведено в процессе, и заверили бумагу в присутствии трех свидетелей.

Другие жители Украины отреагировали на «справку» шутками, отметив абсурдность нового закона.

«Квитанции об оплате не хватает», –– приводит «РИА Новости» один из комментариев.

«Потом еще и налоговая подключится. Акт выполненных работ есть, а в бюджет средства не поступили», — пошутил Biker.

«А куда подавать-то сей документ? Служба должна быть какая-то, как же — такое дело и без конторы», — отметил Вопрос.

«Украина 2019. Извините, пожалуйста, нам нужны два свидетеля. Мы сейчас будем заниматься сексом. Можете поприсутствовать? Только нам еще надо будет составить заявление», — пофантазировал о будущем Legitimate Mastah.

«Расписка в простой письменной форме — рискованно. Лучше заверять у нотариуса!» –– добавил А.М.

11 января на Украине вступили в силу поправки о наказание за интимную связь без добровольного согласия. Подобные действия будут рассматривать как изнасилование.

Таким образом теперь любой человек может после полового акта написать заявление, что не давал на это согласия.

При этом в минздраве Украины попытались объяснить украинцам понятие «изнасилование», сравнив секс с чаепитием.