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В Москве открылась выставка «-273°С. Ледяной космос»

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В Москве открылась выставка «-273°С. Ледяной космос». В Парке Горького на территории более 1 тыс. кв. м расположились три павильона.

В первом из них — скульптуры инопланетян и фантастических существ. Во втором представлены символы Нового года и ледяной замок. Третий шатер выполнен в виде 16-метрового планетария.

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