В Москве открылась выставка «-273°С. Ледяной космос». В Парке Горького на территории более 1 тыс. кв. м расположились три павильона.

В первом из них — скульптуры инопланетян и фантастических существ. Во втором представлены символы Нового года и ледяной замок. Третий шатер выполнен в виде 16-метрового планетария.