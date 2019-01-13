Здание театра «Сатирикон» планируют открыть в декабре

Здание столичного театра «Сатирикон» после реконструкции планируют сдать в эксплуатацию в декабре 2019 года. Об этом АГН «Москва» сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ в субботу, 12 января.

«Театр «Сатирикон» приурочит к открытию после реконструкции новую постановку», — цитирует сообщение агентство.

При этом художественный руководитель театра Константин Райкин напомнил, что в этом году театру исполняется 80 лет и попросил поддержки Минкультуры России в создании новой постановки.

«Что касается постановки, то мы ее также поддержим. Будет просто замечательно, если она станет премьерным спектаклем в новом здании», — отреагировал глава ведомства Владимир Мединский.

В октябре стало известно, что в павильоне «Химическая промышленность» на ВДНХ после реконструкции может появиться театр.

Для этого в ходе реконструкции площадь павильона могут увеличить с 12,7 тыс. кв. м до 50 тыс. кв. м. Раньше в павильоне размещались объекты спортивного назначения, однако градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась изменить вид разрешенного использования павильона.