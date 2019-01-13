Прямой эфир

Здание театра «Сатирикон» планируют открыть в декабре

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Здание столичного театра «Сатирикон» после реконструкции планируют сдать в эксплуатацию в декабре 2019 года. Об этом АГН «Москва» сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ в субботу, 12 января.

«Театр «Сатирикон» приурочит к открытию после реконструкции новую постановку», — цитирует сообщение агентство.

При этом художественный руководитель театра Константин Райкин напомнил, что в этом году театру исполняется 80 лет и попросил поддержки Минкультуры России в создании новой постановки.

«Что касается постановки, то мы ее также поддержим. Будет просто замечательно, если она станет премьерным спектаклем в новом здании», — отреагировал глава ведомства Владимир Мединский.

В октябре стало известно, что в павильоне «Химическая промышленность» на ВДНХ после реконструкции может появиться театр.

Для этого в ходе реконструкции площадь павильона могут увеличить с 12,7 тыс. кв. м до 50 тыс. кв. м. Раньше в павильоне размещались объекты спортивного назначения, однако градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась изменить вид разрешенного использования павильона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Московский дворец молодежи начнут реконструировать в 2020 году
Исторический музей откроется в столице ОАЭ после реконструкции

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017