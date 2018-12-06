Исторический музей откроется в столице ОАЭ после реконструкции

Главная историческая достопримечательность Абу-Даби откроется после реконструкции 7 декабря, сообщает корреспондент "Известий". Квартал Аль-Хосн (Al Hosn) включает построенную в XVIII веке крепость Карс аль-Хосн (буквально — «крепость-дворец»), вокруг которой строилась столица ОАЭ.

«Это первое каменное строение в Абу-Даби, вокруг которого развивался весь город. Поэтому большое внимание уделялось тому, насколько этот проект содержит информацию и для туристов и для местных жителей. С основания ОАЭ прошло не так много времени, около полувека, но уже сменилось поколение, и люди, которые сейчас проживают в Эмиратах, не знают и не помнят тех времен, когда их отцы и деды буквально выживали. Единственным пропитанием были финики, заниматься можно было только рыбной ловлей и добычей жемчуга», — рассказала «Известиям» PR-менеджер Управления по туризму и культуре Абу-Даби Светлана Филатова.

Квартал Аль-Хосн был домом для правящей семьи, здесь заседало правительство и находился национальный архив. Теперь внутри крепости устроили музей, посвященный культурному наследию Абу-Даби. В соседних зданиях, которые поэтапно откроются после 7 декабря, устроят детскую библиотеку, центр визуальных искусств, художественные студии, галереи и театры.

В столице ОАЭ, которая разместилась на нескольких островах, для туристов также открыты крупнейший в Эмиратах ночной клуб, трасса гонок Formula 1, парк развлечений, посвященный героям мультфильмов, и Лувр Абу-Даби. В музее, который частично построен на воде, можно увидеть около 300 экспонатов из Лувра, Центра Жоржа Помпиду, Версаля, в ближайшее время здесь ждут приезда картины «Спаситель мира» Леонардо да Винчи.

Из России в Абу-Даби туристов доставляют несколько авиакомпаний, в том числе базирующаяся в эмирате Etihad Airways. 1 декабря 2018 года авиакомпания отметила 10 лет с первого полета из Москвы в Абу-Даби.