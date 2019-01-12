Анатолий Лукьянов похоронен на Троекуровском кладбище

В Москве простились с известным советским и российским политиком Анатолием Лукьяновым. В 1990–1991 годах он был последним председателем Верховного Совета СССР. Второй пост в государственной иерархии он унаследовал от Михаила Горбачева, избранного президентом.

Анатолий Лукьянов умер 9 января после тяжелой болезни в возрасте 88 лет. Политика похоронили на Троекуровском кладбище.