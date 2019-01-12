Машину главы антиэкстремистского центра Ингушетии обстреляли

В Ингушетии был обстрелян автомобиль руководителя регионального Центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльжаркаева. Инцидент произошел в районе Сунжи, сообщает 12 января телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что неустановленные лица на автомашине Lada догнали иномарку высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов и открыли огонь из автоматического оружия. В результате 17 пуль попали в автомобиль.

На сайте республиканского управления МВД вечером 12 января появилось сообщение, что в регионе был введен план «Сирена» в связи с розыском лиц, напавших на правоохранителей. По их данным, в обстрелянной машине находились четверо сотрудников и 27-летний житель города Назрани. Они получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы.

Был ли среди пострадавших Ибрагим Эльжаркаев, в МВД не уточнили.

11 января в ходе боестолкновения в Республике Дагестан были уничтожены три участника вооруженных бандформирований. Нейтрализованные боевики предприняли попытку напасть на сотрудников ДПС.