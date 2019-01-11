В Дагестане ликвидированы трое боевиков

В ходе боестолкновения в Республике Дагестан были уничтожены три участника вооруженных бандформирований. Нейтрализованные боевики предприняли попытку напасть на сотрудников ДПС, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Отмечается, что инцидент произошел на участке Кизилюрт — Махачкала федеральной автотрассы «Кавказ». Преступники передвигались на автомобиле ВАЗ-2107.

«На требование сотрудников правоохранительных органов остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматов. В результате последовавшего боеконтакта трое преступников были нейтрализованы», — рассказали в НАКе.

20 декабря в Росгвардии сообщили, что на Северном Кавказе в течение 2018 года были ликвидированы 47 участников бандподполья и террористических ячеек.

11 декабря глава ФСБ России, председатель НАКа Александр Бортников сообщал, что в течение года в стране были уничтожены 65 боевиков, в том числе 10 бандглаварей. Он охарактеризовал ситуацию как сложную, с противодействием терроризму в России, однако отметил, что правоохранительные органы ее контролируют.

В 2014 году террористы запрещенной в России организации «Исламское государство» начали стремительно захватывать территории Сирии и Ирака. К боевикам примкнули выходцы из России, Средней Азии и Европы. После того как экстремисты стали терять позиции, многие участники конфликта вместе с семьями начали возвращаться обратно, в том числе и по гуманитарным каналам под видом беженцев.