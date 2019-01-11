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В Дагестане ликвидированы трое боевиков

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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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В ходе боестолкновения в Республике Дагестан были уничтожены три участника вооруженных бандформирований. Нейтрализованные боевики предприняли попытку напасть на сотрудников ДПС, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

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Отмечается, что инцидент произошел на участке Кизилюрт — Махачкала федеральной автотрассы «Кавказ». Преступники передвигались на автомобиле ВАЗ-2107.

«На требование сотрудников правоохранительных органов остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматов. В результате последовавшего боеконтакта трое преступников были нейтрализованы», — рассказали в НАКе.

20 декабря в Росгвардии сообщили, что на Северном Кавказе в течение 2018 года были ликвидированы 47 участников бандподполья и террористических ячеек.

11 декабря глава ФСБ России, председатель НАКа Александр Бортников сообщал, что в течение года в стране были уничтожены 65 боевиков, в том числе 10 бандглаварей. Он охарактеризовал ситуацию как сложную, с противодействием терроризму в России, однако отметил, что правоохранительные органы ее контролируют.

В 2014 году террористы запрещенной в России организации «Исламское государство» начали стремительно захватывать территории Сирии и Ирака. К боевикам примкнули выходцы из России, Средней Азии и Европы. После того как экстремисты стали терять позиции, многие участники конфликта вместе с семьями начали возвращаться обратно, в том числе и по гуманитарным каналам под видом беженцев.

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