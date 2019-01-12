Слова Макрона о лентяях вызвали возмущение политиков во Франции

Оппозиция во Франции раскритиковала президента страны Эммануэля Макрона за слова о «ленивых» французах. Об этом 12 января сообщает ТАСС.

Депутат национального собрания от движения «Неприсоединившаяся Франция» Алекси Корбьер назвал заявление президента «высокомерной королевской глупостью». По его мнение, этими словами Макрон обвинил представителей «желтых жилетов» в том, что они «плохо трудятся».

«Когда слышишь такое, то создается впечатление, что это некая ложная информация и что президент страны просто не может подобным образом подливать масла в огонь в момент, когда в стране царит столь сильная напряженность. Но потом убеждаешься — да, действительно, он так сказал», — написал в Twitter первый секретарь Социалистической партии Франции.

Ситуацию также прокомментировали лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо и национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель. Они отметили, что Макрон «намеренно оскорбляет» французский народ.

В пятницу в Елисейском дворце Макрон в ходе ежегодного приема булочников и кондитеров сказал, что беспорядки на улицах страны связаны именно с тем, что граждане не прикладывают должных усилий в труде и при этом рассчитывают чего-то добиться.

Заявление было сделано за несколько часов до начала девятого по счету общенационального дня протеста, который проводят во Франции «желтые жилеты». Ранее 12 января сообщалось, что один из манифестантов погиб под колесами грузовика около города Визе.

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались в середине ноября из-за намерения французских властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Протестующие выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей. В начале декабря власти страны пошли навстречу демонстрантам. Они ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Однако активисты продолжили протестовать с новыми требованиями, также добиваясь отставки президента Франции Эммануэля Макрона.