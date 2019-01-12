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Макгрегор раскрыл, что сказал Нурмагомедову после третьего раунда

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Stephen R. Sylvanie
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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор признался, что на самом деле сказал своему сопернику россиянину Хабибу Нурмагомедову после третьего раунда в поединке на UFC 229. Об этом 12 января Макгрегор написал на своей странице в Instagram.

Ирландец опубликовал видео, на котором он спорит с американским боксером Полом Малиньяджи. Конор попросил его «перестать ныть». Под видео он написал, что то же самое сказал Хабибу после окончания раунда, так как соперник постоянно «плакался судье». По мнению Макгрегора, это он должен был идти к судье с жалобами.

«Хабиб держал меня четыре минуты за ноги при нулевой активности», — подчеркнул он.

5 января сообщалось, что Конор Макгрегор во второй раз стал отцом. Счастливой новостью боец также поделился со своими подписчиками в Instagram. Он отметил, что 2019 год начался для него «лучше не придумаешь».

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