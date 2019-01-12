«Роскосмос» вчетверо сократил автомобильный парк для руководства

«Роскосмос» почти в четыре раза по сравнению с 2018 годом сократил количество автомобилей, арендуемых для руководства госкорпорации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя «Роскосмоса».

Ранее на официальном портале госзакупок была размещена конкурсная документация, согласно которой «Роскосмос» намеревается взять в лизинг 15 черных Audi А8L, а также две Toyota Camry.

«В прошлом году госкорпорация приобрела в лизинг 63 автомобиля», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что помимо седанов представительского и бизнес-класса «Роскосмос» пользовался в 2018 году автомобилями Skoda Rapid.

При этом представитель госкорпорации не сообщил, сколько именно было машин каждой модели.

Ранее 10 января глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что финансирование госкорпорации недостаточно. По его словам, одна из главных проблем — это низкие зарплаты в отрасли.