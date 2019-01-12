Синоптики предупредили о метели в Москве в субботу
Снег, сильный ветер и до -9 градусов ожидаются в Москве и области в субботу, 12 января. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
«Облачно. Снег, местами небольшой снег. Местами метель. Местами гололедица», –– приводит сообщение ТАСС.
Из-за метели 12 января в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.
Днем в столице температура воздуха составит -7…-9 градусов, в Подмосковье возможно до -12.
Ветер юго-западный, 8–13 м/с. Атмосферное давление низкое — 732 мм ртутного столба.
В ночь на воскресенье столбики термометров в Москве опустятся до -10 градусов, по области — до -12.
Также ожидаются снег и гололедица.
Ранее синоптики рассказали о том, какую погоду стоит ожидать россиянам на Крещение.