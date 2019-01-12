Синоптики предупредили о метели в Москве в субботу

Снег, сильный ветер и до -9 градусов ожидаются в Москве и области в субботу, 12 января. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Облачно. Снег, местами небольшой снег. Местами метель. Местами гололедица», –– приводит сообщение ТАСС.

Из-за метели 12 января в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

Днем в столице температура воздуха составит -7…-9 градусов, в Подмосковье возможно до -12.

Ветер юго-западный, 8–13 м/с. Атмосферное давление низкое — 732 мм ртутного столба.

В ночь на воскресенье столбики термометров в Москве опустятся до -10 градусов, по области — до -12.

Также ожидаются снег и гололедица.

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