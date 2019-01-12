Российские бобслеисты завоевали серебряные медали на этапе Кубка Европы

Четверка пилота Ростислава Гайтюкевича завоевала две серебряные медали на этапе Кубка Европы по бобслею.

Соревнования проходят в австрийском Иглсе.

По итогам заезда 12 января экипаж Гайтюкевича и разгоняющих Владислава Жаровцева, Дмитрия Захряпина и Сергея Сысоева пришел вторым с показателем в 51,42 секунды.

Аналогичный результат показала команда немца Йонаса Яннуша, которая поделила второе место с россиянами.

Победу одержал экипаж итальянца Патрика Баумгартнера (51,35).

Во второй гонке четверка Гайтюкевича снова пришла второй (51,49), отмечает «РИА Новости».

Золото досталось экипажу Яннуша (51,44), третье место заняла четверка еще одного представителя Германии, Беннета Бухмюллера (51,64).

В заездах двоек российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Евгений Гура также завоевали серебро.

Победили немцы Рихард Олснер и Иссам Аммур с преимуществом в 0,17 секунды. Третьи — швейцарцы Симон Фридли и Грегори Джонс.