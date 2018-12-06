МОК потребовал от бобслеиста Зубкова вернуть золотые медали

Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от российского бобслеиста Александра Зубкова вернуть две золотые медали, которые он заработал на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

«Для МОКа имеет значение решение Спортивного арбитражного суда, которое не было обжаловано. По этой причине МОК уже обратился с просьбой о возвращении медалей», — сообщает пресс-служба спортивной организации в четверг, 6 декабря.

Дисциплинарная комиссия МОКа признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил. В результате его победы на ОИ в Сочи были аннулированы. Он лишился двух золотых медалей — за победы в соревнованиях двоек и четверок. Кроме того, ему пожизненно запретили участвовать в Играх, отмечает ТАСС.

Спортсмен смог опротестовать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), который лишь отменил пожизненное отстранение от Олимпиад. В ноябре восстановил Зубкова как чемпиона Игр-2014 в Сочи, но только на территории России.