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МОК потребовал от бобслеиста Зубкова вернуть золотые медали

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от российского бобслеиста Александра Зубкова вернуть две золотые медали, которые он заработал на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. 

«Для МОКа имеет значение решение Спортивного арбитражного суда, которое не было обжаловано. По этой причине МОК уже обратился с просьбой о возвращении медалей», — сообщает пресс-служба спортивной организации в четверг, 6 декабря. 

Дисциплинарная комиссия МОКа признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил. В результате его победы на ОИ в Сочи были аннулированы. Он лишился двух золотых медалей — за победы в соревнованиях двоек и четверок. Кроме того, ему пожизненно запретили участвовать в Играх, отмечает ТАСС

Спортсмен смог опротестовать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), который лишь отменил пожизненное отстранение от Олимпиад. В ноябре восстановил Зубкова как чемпиона Игр-2014 в Сочи, но только на территории России.

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