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Появилось видео с места ликвидации боевиков в Дагестане

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Фото: РЕН ТВ
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Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) предоставил кадры с места ликвидации боевиков в Дагестане. Инцидент произошел в пятницу, 11 января, на участке трассы Кизилюрт–Махачкала около селения Акачаул в Карабудахкентском районе.

Согласно данным НАК, нейтрализованные боевики, передвигавшиеся на автомобиле ВАЗ 2107, предприняли попытку напасть на сотрудников ДПС. В ответ на требование сотрудников правоохранительных органов остановиться они открыли огонь из автоматов.

«В результате последовавшего боеконтакта трое преступников были нейтрализованы», — рассказали в НАКе.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет. 

11 декабря глава ФСБ России, председатель НАКа Александр Бортников сообщал, что в течение года в стране были уничтожены 65 боевиков, в том числе 10 бандглаварей. Он охарактеризовал ситуацию как сложную, с противодействием терроризму в России, однако отметил, что правоохранительные органы ее контролируют.

В 2014 году террористы запрещенной в России организации «Исламское государство» начали стремительно захватывать территории Сирии и Ирака. К боевикам примкнули выходцы из России, Средней Азии и Европы. После того как экстремисты стали терять позиции, многие участники конфликта вместе с семьями начали возвращаться обратно, в том числе и по гуманитарным каналам под видом беженцев.

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