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Меркель предупредила Европу о возможной катастрофе

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Фото: REUTERS/Costas Baltas
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Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала набирающие силу в Европе националистические движения, которые, по ее мнению, могут привести к катастрофе. Об этом она заявила на встрече с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в Афинах, пишет Bloomberg.

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«Сотрудничество друг с другом в любом случае лучше, чем национализм, который так часто приводил нас к катастрофе в Европе», — сказала она. 

Политик также вернулась к этому вопросу на встрече со студентами немецкой школы в Афинах. Она, в частности, раскритиковала политику популистов, призывающих действовать поодиночке. 

В качестве примера Меркель привела греков, измученных, по ее словам, многолетней политикой кредитной помощи, и немцев, которые возмущаются отправкой миллиардов стране-должнику.

«Многие немцы скажут, что просто будут заботиться о себе, и некоторые греки также скажут, что будут заботиться о себе... Это уже опасно», — пояснила она. 

В середине ноября 2018 года канцлер Меркель заявила, что правительство страны допустило немало ошибок в разрешении миграционного кризиса. По ее словам, властям с самого начала следовало признать ряд государств и регионов безопасными, что позволило бы сократить приток беженцев в ФРГ.

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