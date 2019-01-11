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В Госдуме назвали ожидаемыми планы США направить в Арктику военные корабли

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Фото: Global Look Press/U.S. Department of Defense
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Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» назвал ожидаемыми планы США отправить в Арктику военные корабли.

Ранее в январе глава американских ВМС Ричард Спенсер заявил, что Соединенные Штаты планируют летом направить в Арктику группу военных кораблей. Отмечалось, что это делается для проверки работы кораблей в высоких широтах.

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Спенсер добавил, что обсуждение присутствия кораблей США за последние два года сильно изменилось в связи с возможным открытием трех трансарктических маршрутов.

«Это, конечно, регион с большим экономическим ресурсом. Естественно, впоследствии здесь будут пересекаться интересы многих из присутствующих в этом регионе. Поэтому американцы к этому готовятся. Это прогнозируемый и ожидаемый ход с их стороны», — сказал Чепа.

По его словам, Арктика во многом входит в зону интересов России, и Москва готова их отстаивать.

Ранее, в декабре, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что власти США планируют расширить присутствие своих военных сил в Арктике и достичь превосходства в космической сфере. Он подчеркнул, что российская сторона внимательно отслеживает обстановку.

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