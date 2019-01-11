США хотят направить в Арктику военные корабли

США планируют летом направить в Арктику группу военных кораблей, заявил глава американских ВМС Ричард Спенсер, сообщает USNI News.

«Но какова цель этого? Мы должны узнать, что значит работать в таких широтах», — сказал он.

По словам Спенсера, американский флот на регулярной основе находится в Арктике с 1960-х годов, однако в основном был представлен подводными лодками или патрульными самолетами, а не военными кораблями.

Он добавил, что обсуждение присутствия кораблей США за последние два года сильно изменилось в связи с возможным открытием трех трансарктических маршрутов.

Также Спенсер съязвил насчет активности России в Арктике. В Москве неоднократно подчеркивали, что российские корабли осуществляют в регионе исследовательскую и спасательную деятельность.

«Я думаю, что мы должны там присутствовать и тоже спасать и искать», — сказал он.

Ранее в декабре глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что власти США планируют расширить присутствие своих военных сил в Арктике и достичь превосходства в космической сфере. Он подчеркнул, что российская сторона внимательно отслеживает обстановку.