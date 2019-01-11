Власти Тамбова смогут без суда решать судьбу незаконных построек

Администрацию Тамбова наделили правом во внесудебном порядке принимать решение о сносе самовольных построек. Это стало возможным после внесения изменений в устав города. Сегодня, 11 января, прошли публичные слушания, а сами изменения будут приняты на заседании городской думы в конце января.

По словам первого зама председателя думы Марины Подгорновой, которые приводит ИА «Онлайн Тамбов.ру», инициатива упростит процедуру сноса самовольно построенных гаражей. Однако под норму попадут не все строения. В частности, она не распространяется на металлические гаражи и «ракушки».

Кроме того, согласно внесенным в устав города изменениям, жители Тамбова должны будут уведомлять администрацию о строительстве или реконструкции объектов ИЖС и садовых домиков. Ответ от властей должен поступить в течение семи рабочих дней. Если его не будет, строительство посчитают согласованным.