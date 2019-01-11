Жителя Башкирии будут судить за снос памятника архитектуры XIX века

Жителя Нижнекамска в Башкортостане обвиняют в уничтожении объекта культурного наследия. Мужчина снес постройку XIX века, которая являлась памятником архитектуры.

По данным следствия, 35-летний обвиняемый получил участок площадью 15 соток в селе Николо-Березовка в свое распоряжение до официального оформления договора. На участке располагалась старинная постройка, включенная в состав 26 объектов Николо-Березовского архитектурного комплекса. Мужчина проигнорировал ограничения, которые накладываются на памятник архитектуры, и дал распоряжение машинисту экскаватора снести строения. На освободившемся участке он возвел одноэтажный дом, сообщает «МедиаКорСеть».

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в суд. По предварительной оценке, стоимость восстановительных работ утраченного объекта культурного наследия превышает 3,6 млн рублей.