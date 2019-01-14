Разливная красная: как работает самый большой в Европе банк крови

Банк крови в немецком Хагене обслуживает десятки клиник и тысячи пациентов по всей стране. Как работает крупнейшее в Европе подобное учреждение — в фоторепортаже немецкого агентства DPA
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Фото: Global Look Press/dpa/Marcel Kusch
В банк за год доставляется кровь более 1,1 млн доноров, живущих в Северном Рейне-Вестфалии, Рейнланд-Пфальце и Сааре. Донорская кровь должна быть обработана в течение 24 часов после взятия из вены. В противном случае она выбраковывается
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Фото: Global Look Press/dpa/Marcel Kusch
Во время обработки из крови извлекаются три разных продукта: эритроциты, тромбоциты и плазма. Сначала пластиковые мешки с кровью помещают в центрифугу на 30 минут, затем подвешивают в сепараторе (на фото)
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Фото: Global Look Press/dpa/Marcel Kusch
Разделение связано с тем, что страдающие от разных недугов нуждаются в разных элементах крови. Больным анемией необходимы эритроциты (красные кровяные тельца); людям с лейкозом — по большей части тромбоциты; страдающим гемофилией — компоненты плазмы
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Фото: Global Look Press/dpa/Marcel Kusch
Эритроциты и плазма добываются во время первичной обработки, после чего отправляются в глубокую заморозку от –20 до –197 °С. В таких условиях они могут храниться сколь угодно долго
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Фото: Global Look Press/dpa/Marcel Kusch
В таких контейнерах хранятся мешки с плазмой. До того, как кровь научились разделять на фракции, ее хранили при 4 °С в течение трех недель, после чего утилизировали
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Фото: Global Look Press/dpa/Marcel Kusch
Когда первые два компонента крови уже отправлены в заморозку, третий — тромбоциты — обрабатывается специальным раствором и возвращается в центрифугу. А затем — в теплый шкаф-шейкер. Срок годности тромбоцита, добытого из донорской крови, четыре дня
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Фото: Global Look Press/dpa/Marcel Kusch
После обработки в крови остаются только природный белок альбумин и гамма-глобулин. Первый используется, к примеру, как сварочный материал для живых тканей при операциях на кишечнике и желудке человека. Второй вводят людям, страдающим дефектом плазматических клеток
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Фото: Global Look Press/dpa/Marcel Kusch
Кроме помощи людям с анемией, чистые эритроциты, как и цельную кровь, переливают людям с сильной кровопотерей, к примеру, при автоавариях
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Фото: Global Look Press/dpa/Marcel Kusch
По словам руководства банка, красных кровяных телец в последнее время особенно не хватает. Количество активных доноров за четыре прошедших года сократилось вдвое с более чем миллиона
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