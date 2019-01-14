Разливная красная: как работает самый большой в Европе банк крови

В банк за год доставляется кровь более 1,1 млн доноров, живущих в Северном Рейне-Вестфалии, Рейнланд-Пфальце и Сааре. Донорская кровь должна быть обработана в течение 24 часов после взятия из вены. В противном случае она выбраковывается