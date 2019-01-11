Инфляция в России в первые дни 2019 года составила 0,5%

Цены на товары в России с 1 по 9 января выросли на 0,5%. Об этом говорят данные Росстата.

Так, стоимость куриных яиц возросла на 1,7%, гречневой крупы — на 0,6%. Цена бензина и дизельного топлива увеличилась на 0,3 и 0,7% соответственно.

Также возросла стоимость проезда в общественном транспорте и услуг ЖКХ. Проезд на троллейбусе подорожал на 3,7%, на автобусе или трамвае — на 2,2–3,2%, в метро — на 3,7%. Тарифы на услуги ЖКХ повысились на 0,7–1,6%.

Отмечается, что за аналогичный период 2018 года инфляция составила 0,2%.

По итогам 2018 года потребительские цены в России возросли на 4,3%. Продовольственные товары по сравнению с 2017 годом подорожали на 4,7%, непродовольственные — на 4,1%.