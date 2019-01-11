В Индии родственники убили и расчленили девочку за побег из дома

В Индийском городе Гая нашли тело девочки, которую разыскивали с 28 декабря прошлого года. Полиция подозревает, что к расправе причастны родственники погибшей. Об этом 11 января сообщает издание The Guardian.

Издание отмечает, что ранее по Сети разошлись страшные фото с останками подростка. Автор фото утверждал, что жертву преступления облили кислотой.

По словам начальника полиции Раджива Кумара Мишры, 16-летняя девочка с кем-то сбежала из дома 28 декабря, но через три дня вернулась домой, что очень разозлило ее родителей. После чего они свершили так называемое убийство чести.

Когда они убили свою дочь, то сразу заявили в полицию о пропаже ребенка, чтобы отвести от себя подозрения. Они также высказывали предположения, что ее изнасиловали и убили.

Помимо этого, уточняется, что расправиться с дочерью им помогал знакомый мясник, с которым последний раз видела девочку ее сестра. Позже он рассказал обо всем случившемся правоохранителям.

Ранее 14 ноября сообщалось, что житель Южной Африки пришел в полицейский участок с человеческой ногой. Он признался правоохранителям, что устал есть человеческую плоть и поэтому решил сдаться.