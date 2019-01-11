СМИ сообщили о возможном возвращении Владимира Кличко в бокс

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко может возобновить карьеру профессионального боксера. Об этом сообщил британский журналист Стив Банс, пишет TalkSport.

«Владимир Кличко вернется. Я слышал, он будет биться с большим британским тяжеловесом, и это не Фьюри и не Джошуа», — заявил специалист.

По словам Банса, бой чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа, запланированный на 13 апреля на стадионе «Уэмбли», может не состояться, пишет «Спорт-Экспресс».

По информации Банса, поединок британца состоится в США, где его соперником станет местный атлет Джаррелл Миллер, сообщает телеканал «360».

Украинский боксер Владимир Кличко завершил профессиональную карьеру в 2017 году. Свой последний бой Кличко проиграл Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

В октябре 2018 года в Житомирской области установили необычный памятник братьям Кличко. Знаменитые боксеры изображены обнаженными. Жители города отметили, что обе статуи схожи только с Виталием Кличко, который в настоящее время занимает пост мэра Киева.