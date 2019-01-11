Итальянский магазин оштрафовали на €2 тыс. за дорогое мороженое

Туристу во Флоренции (Италия) пришлось заплатить €25 за мороженое. Он вызвал полицию, и магазин оштрафовали почти на €2 тыс. Об этом 10 января сообщила Daily Mail.

По данным газеты, путешественник из Тайваня пожаловался на цену десерта, и ему ответили, что мороженое дорогое, потому что вкусное. Тогда он вызвал полицию, которая выяснила, что работники заведения скрыли прайс-лист за прилавком.

«Прятать цены — это очень распространенная практика, и это создает нехорошее впечатление (о стране. — Ред.) по всему миру, учитывая, что туристы являются основными жертвами (мошенничества. — Ред.)», — заявил один из представителей местной полиции.

6 сентября во Флоренции вступило в силу распоряжение властей, запрещающее есть на тротуарах в центре этого итальянского города. Запрет распространяется на четыре улицы, наиболее посещаемые туристами. Речь идет о Виа де Нери, Пьяццале-дельи-Уффици, Пьяцца дель Грано и Виа делла Нинна. В этих местах нельзя есть, сидя на тротуарах, порогах магазинов и жилых домов.