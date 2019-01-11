Минкульт Украины проверит уставы УПЦ на вмешательство извне

Министерство культуры Украины проведет религиоведческую экспертизу уставов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на наличие признаков управления структурой из другой страны, пишет «Газета.ру» со ссылкой на украинские СМИ.

Согласно решению правительства страны от 10 января, профильное ведомство минкульта должно изучить документы до конца текущего месяца. Отмечается, что если эксперты обнаружат в них признаки внешнего управления, то УПЦ обяжут указать это в своем названии.

15 декабря при поддержке президента Украины Петра Порошенко состоялся «объединительный собор». Главой новообразованной так называемой православной церкви Украины был выбран «митрополит» непризнанного Киевского патриархата Епифаний.

До этого в стране действовали три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат. Последние две выступали за создание новой автокефальной православной церкви.

В конце декабря глава государства подписал указ о переименовании УПЦ. Сменой формулировок Киев хочет подчеркнуть ее «связь с Россией». Такое вмешательство светских властей в церковные дела возмутило священников, напоминает «Федеральное агентство новостей».

5 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии «новой украинской церкви». Он был выставлен на всеобщее обозрение в Трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве. Затем документ вывезли из украинской столицы в Стамбул на подпись архиереям Константинопольского патриархата, после чего его передали обратно.

В Русской православной церкви подчеркнули, что томос об автокефалии является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы.

В свою очередь президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил о прямом вмешательстве украинских властей в церковные дела. Он подчеркнул, что в результате этих действий была образована «объединенная раскольническая церковь стамбульского прихода».