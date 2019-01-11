Прямой эфир

Минкульт Украины проверит уставы УПЦ на вмешательство извне

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство культуры Украины проведет религиоведческую экспертизу уставов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на наличие признаков управления структурой из другой страны, пишет «Газета.ру» со ссылкой на украинские СМИ.

Томос без мира: что означает предоставление автокефалии Украине
Теперь каждая поместная церковь должна определиться, на чьей она стороне, считают в РПЦ

Согласно решению правительства страны от 10 января, профильное ведомство минкульта должно изучить документы до конца текущего месяца. Отмечается, что если эксперты обнаружат в них признаки внешнего управления, то УПЦ обяжут указать это в своем названии.

15 декабря при поддержке президента Украины Петра Порошенко состоялся «объединительный собор». Главой новообразованной так называемой православной церкви Украины был выбран «митрополит» непризнанного Киевского патриархата Епифаний.

До этого в стране действовали три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат. Последние две выступали за создание новой автокефальной православной церкви.

В конце декабря глава государства подписал указ о переименовании УПЦ. Сменой формулировок Киев хочет подчеркнуть ее «связь с Россией». Такое вмешательство светских властей в церковные дела возмутило священников, напоминает «Федеральное агентство новостей».

5 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии «новой украинской церкви». Он был выставлен на всеобщее обозрение в Трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве. Затем документ вывезли из украинской столицы в Стамбул на подпись архиереям Константинопольского патриархата, после чего его передали обратно.

В Русской православной церкви подчеркнули, что томос об автокефалии является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы.

В свою очередь президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил о прямом вмешательстве украинских властей в церковные дела. Он подчеркнул, что в результате этих действий была образована «объединенная раскольническая церковь стамбульского прихода».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко предложили узнать у граждан их отношение к переходу в «новую церковь»
На Украине заявили о незаконном присвоении раскольнику Филарету звания Героя

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017