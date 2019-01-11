В преддверии грядущей российско-японской встречи на высшем уровне в Москве, которую устраивают с целью продвинуться в решении территориального спора двух стран, со стороны Токио началось неожиданное информационное давление. Сначала в японских СМИ прошла информация, что власти Страны восходящего солнца готовы позволить россиянам, проживающим на спорных (по японской версии) территориях, не покидать своих домов после возвращения островов Японии. А затем журналисты сообщили о готовности властей отказаться от требований компенсаций от России «за использование Шикотана и Хабомаи в годы оккупации».

Такие заявления японской стороны вызвали откровенное недовольство в Москве. На этой неделе посол Японии в России Тоехиса Кодзуки был вызван в МИД РФ, где ему, в частности, указали: последние выступления Токио «грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров». В ведомстве также отметили, что «такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования».

Усиление информационного давления с японской стороны в преддверии встречи премьера Синдзо Абэ с Владимиром Путиным продиктовано стремлением Токио форсировать переговорный процесс по мирному договору. Ведь у Абэ остается всё меньше времени, чтобы войти в историю страны лидером, сумевшим решить территориальный вопрос с Россией. А это обещание было одним из главных, когда Абэ заступал на пост главы правительства. И сейчас складывается ощущение, что японская сторона не выбирает средств, делая опрометчивые обещания, которые явно не сможет сдержать.

Как известно, на встрече в Сингапуре лидеры России и Японии договорились вернуться к обсуждению проблемы двустороннего мирного договора на основе Декларации 1956 года, предполагающей передачу островов Хабомаи и Шикотан Японии, но только после подписания соглашения о мире между СССР и Японией.

Более того, в качестве необходимого условия для обсуждения территориального вопроса Москва требует признание Японией итогов Второй мировой войны. Другими словами, Токио, по-прежнему считающий Южные Курилы своими оккупированными «северными территориями», должен согласиться с законностью российского суверенитета над ними. Тогда как появление в японских СМИ сообщений о готовности Токио отказаться от компенсаций «за использование островов в период оккупации», свидетельствует не о щедрости властей, а об их нежелании признавать законность российского владения островами.

Другим серьезным разногласием продолжает оставаться японо-американский договор по безопасности, согласно которому США имеют право использовать всю территорию Японии для размещения своих военных объектов. Зная об обеспокоенности Москвы возможностью появления на Курильских островах американских военных баз, официальный Токио делает заявления о том, что японо-американский военно-политический альянс отвечает интересам России и ее безопасности. Поскольку «Япония и Россия видят в Китае потенциальную угрозу». По крайней мере, именно так заявил находящийся на этой неделе с визитом в Вашингтоне помощник премьер-министра Японии по внешнеполитическим вопросам Кацуюки Каваи, дав понять, что такой вывод следует из содержания секретных переговоров между Россией и Японией.

В связи с этим он выразил пожелание, чтобы «США осознали важность заключения российско-японского мирного соглашения для совместного противостояния китайской угрозе». То есть, по сути, призвал Вашингтон поддержать заявления Токио, что после передачи части южных Курил там не будет американских военных объектов. И в тот же день командующий ВС США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес заявил, что «на данный момент планов по размещению контингента на этих островах нет».

Но Москве вряд ли следует доверять заявлениям конъюнктурного характера: во-первых, дела порой расходятся со словами. А во-вторых, попытка втянуть Москву в противостояние Вашингтона и Токио с Пекином не отвечает планам России, поскольку это чревато осложнением двусторонних отношений с ближайшим стратегическим партнером в лице КНР.

Решение территориального вопроса затрагивает коренные национальные интересы России и в области экономики. Необходимо учитывать, что установление в 1978 году 200-мильной экономической рыболовной зоны значительно изменило геоэкономическую ситуацию по сравнению с той, в которой заключалась Совместная советско-японская декларация 1956 года. Следовательно, передача даже двух островов приведет к резкому расширению исключительной экономической зоны Японии и, соответственно, утрате Россией огромных запасов минеральных ресурсов и морепродуктов.

Таким образом, новые геополитические обстоятельства в регионе и в мире диктуют необходимость пересмотра Россией многих прежних позиций, которые частично, а в ряде случаев и абсолютно не отвечают национальным интересам страны и ее безопасности в целом. А попытки японцев подстегнуть Россию на таком фоне лишь еще больше тормозят процесс.

Автор — старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН, доцент МГПУ

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