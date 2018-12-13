В США «предупредили» мир о катастрофе из-за усиления России и Китая

Человечество ожидают катастрофические последствия в случае, если Россия и Китай изменят текущий миропорядок, возглавляемый США, считает журналист таблоида Washington Examiner Том Роган.

Автор убежден, что благодаря Соединенным Штатам «мир стал лучше, чем когда бы то ни было». Он считает, что благодаря американскому капитализму мир живет в благополучии, без масштабных войн, получая выгоду от благ технического прогресса.

В то время как НАТО, уверен Роган, это «лучший альянс», благодаря которому создается баланс между продвижением человеческих и национальных интересов.

Россия и Китай, по мнению журналиста, это, напротив, государства-антигерои, которые «равнодушны к основным принципам человечности».

В качестве примера он приводит ситуацию вокруг Венесуэлы. Считая Николаса Мадуро противовесом США в регионе, РФ и КНР не заинтересованы в его высокой нравственности.

Китаю лишь нужна венесуэльская нефть, а России — влияние Каракаса в ОПЕК, чтобы продвигать свою стратегию ценообразования на мировом рынке нефти.

Кроме того, Роган призывает мировое сообщество увидеть разницу между «американским и российско-китайским реализмом», заявляя, что они отличаются коренным образом. По его мнению, об этом свидетельствуют «китайская сеть концлагерей, кража территорий в Тихом океане», военные действия России в Сирии, а также «авантюрные убийства» по всему миру, приводит слова Тома Рогана «РИА Новости».

«Если Китай и Россия когда-то придут на смену реализму текущего миропорядка во главе с США, то это станет катастрофой для всего человечества», — делает вывод автор Washington Examiner.

Американский журналист скандально известен своей антироссийской позицией и экстремистскими воззваниями. 15 мая Роган призвал Украину разбомбить Крымский мост, который, по его мнению, является «возмутительным оскорблением Украины».

СК РФ возбудил уголовное дело против редактора Washington Examiner Уго Гурдона, одобрившего скандальную публикацию, а сам Роган был разыгран пранкерами Вованом и Лексусом.