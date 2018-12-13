Минэкономразвития предложило ограничить размер взыскания с малоимущих

Минэкономразвития предложило ограничить размер долга, взыскиваемого с малоимущих россиян. «Известия» ознакомились с законопроектом ведомства, согласно которому доход граждан после списания задолженности с их зарплат и пенсий должен быть не ниже прожиточного минимума. Более того, остаточная сумма может быть увеличена при наличии у заемщика иждивенцев.

Размер прожиточного минимума устанавливается региональными властями. В среднем по России он составляет 10,4 тыс. рублей. Инициатива призвана защитить малоимущих должников. Таких в стране более 2 млн.

В настоящее время приставы могут взыскивать до 50% дохода россиян, при этом не учитывается количество оставшихся у них денег. В результате малоимущие граждане лишаются последних средств к существованию.

Эксперты полагают, что нововведение принесет банкам убытки, а также снизит доступность кредитов для малоимущих.

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Последние деньги: должникам хотят оставить прожиточный минимум