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Российские Ту-160 десять часов летали над Карибским морем

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Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 около десяти часов летали над Карибским морем. Об этом сообщает в среду, 12 декабря, пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе международного визита делегации Воздушно-космических сил в Боливарианскую Республику Венесуэла летчики стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили полет в воздушном пространстве над акваторией Карибского моря. Продолжительность полета составила около десяти часов», — цитирует сообщение ТАСС.

В ведомстве отметили, что на отдельных этапах Ту-160 сопровождали истребители Су-30 и F-16 Национальной боливарианской военной авиации.

«Летчики двух стран отработали взаимодействие в воздухе во время выполнения полетных заданий», — добавили в Минобороны.

11 декабря сайт телеканала РЕН ТВ опубликовал видео приземления бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэле.

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