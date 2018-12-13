Новый бойфренд Ники Минаж оказался насильником и убийцей. В 1995 году Кенни Петти был осужден за попытку изнасилования 16-летней девушки и отсидел 4 года в тюрьме Нью-Йорка, а затем еще 7 лет за убийство. Преступник вышел на свободу в 2013-м.