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Домодедово установит алкорамки для проверки персонала на трезвость

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В московском аэропорту Домодедово появятся устройства для дистанционной проверки персонала на алкогольное опьянение. Об этом стало известно в среду, 12 декабря.

«Без экспресс-теста пройти через турникет будет невозможно», — рассказал агентству «Интерфакс» представитель пресс-службы аэропорта. Уточняется, что алкорамки установят перед входом в контролируемую зону, они будут предназначены для проверки трезвости сотрудников аэропорта и других служб, работающих на его территории.

Представитель Домодедово подчеркнул, что ежедневный тест на алкоголь для определенных категорий персонала является обязательным по закону. В частности, водители проходят медосмотр каждый день перед рабочей сменой и после нее.

2 ноября сообщалось, что финская полиция сняла с рейса пилота авиакомпании Norwegian, заподозренного в употреблении алкоголя или наркотиков. Инцидент произошел в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Пилоты прошли традиционную проверку на алкоголь и запрещенные вещества перед вылетом. После этого летчик прошел в кабину и даже успел представиться пассажирам. В этот момент за ним пришли сотрудники полиции и вывели его из самолета.

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