Более 1,5 тыс. фанатов ЦСКА ожидается на матче против «Реала» в Мадриде

По меньшей мере 1,8 тыс. фанатов армейцев ожидается на матче ЦСКА–«Реал» шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет в Мадриде в среду, 12 декабря. Начало встречи в 20:55 мск.

В данный момент российский клуб занимает последнее место в группе G. Первые три строчки занимают «сливочные» (12 очков), итальянская «Рома» (9 очков) и чешская «Виктория» (4 очка). Однако у ЦСКА еще есть шансы пробиться в Лигу Европы. Для этого команде нужно не проиграть «Реалу», а в параллельной встрече «Рома» должна одержать победу над чехами, пишет «Газета.ру».

За пять групповых игр турнира на счету армейцев только одна победа. В начале октября в домашнем матче они обыграли «Реал» со счетом 1:0.