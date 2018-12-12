Оскорбления власти в интернете хотят приравнять к мелкому хулиганству

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает введение административной ответственности за оскорбление Конституции и государства в интернете. Авторами документа стали члены Совфеда Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Дмитрий Вяткин.

Изменения предлагается внести в статью 20.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) «Мелкое хулиганство». Авторы инициативы считают, что документ необходимо дополнить нормой об ответственности за распространение в Сети материалов, выражающих явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам власти.

В интервью «РИА Новости» Клишас пояснил, что сейчас предусмотрена административная и уголовная ответственность за проявление неуважения в общественных местах. По его словам, интернет также является общественным пространством.

«Здесь также должны соблюдаться правила допустимого поведения», — сказал он в среду, 12 декабря.

Ранее 12 декабря сенаторы также внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект об установлении административной ответственности за распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации. Одним из инициаторов проекта также стал Андрей Клишас.