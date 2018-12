Смоленское УФАС оштрафовало Burger King за провокационную рекламу

Управление Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области оштрафовало Burger King на 100 тыс. рублей за рекламу бургера с яйцом на иностранном языке.

Ранее посетитель ресторана сети быстрого питания обратился в надзорный орган в связи с тем, что на одном из плакатов заведения в Смоленске была размещена надпись Huevo Grande. По словам мужчины, из-за отсутствия перевода она ввела его в заблуждение, а при прочтении в латинской транскрипции и вовсе посчитал ее оскорбительной и нецензурной.

При этом в ООО «Бургер Рус» (оператор сети Burger King) не согласны с решением УФАС. Там заявляют, что указанная выше надпись была направлена на формирование интереса к новинке в меню — бургеру с соответствующей начинкой — так как в переводе с испанского она означает «большое яйцо», пишет «Интерфакс».

В настоящее время название Huevo Grande исключено из меню ресторана.

В конце октября УФАС в Санкт-Петербурге отказалось возбудить дело против сети Burger King из-за слогана You won't starve to death in this city («Вы не умрете от голода в этом городе»).