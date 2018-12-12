Прямой эфир

Смоленское УФАС оштрафовало Burger King за провокационную рекламу

0
Фото: ТАСС/Интерпресс/Пименов Роман
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Управление Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области оштрафовало Burger King на 100 тыс. рублей за рекламу бургера с яйцом на иностранном языке.

Ранее посетитель ресторана сети быстрого питания обратился в надзорный орган в связи с тем, что на одном из плакатов заведения в Смоленске была размещена надпись Huevo Grande. По словам мужчины, из-за отсутствия перевода она ввела его в заблуждение, а при прочтении в латинской транскрипции и вовсе посчитал ее оскорбительной и нецензурной.

При этом в ООО «Бургер Рус» (оператор сети Burger King) не согласны с решением УФАС. Там заявляют, что указанная выше надпись была направлена на формирование интереса к новинке в меню — бургеру с соответствующей начинкой — так как в переводе с испанского она означает «большое яйцо», пишет «Интерфакс».

В настоящее время название Huevo Grande исключено из меню ресторана.

В конце октября УФАС в Санкт-Петербурге отказалось возбудить дело против сети Burger King из-за слогана You won't starve to death in this city («Вы не умрете от голода в этом городе»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стажер Google случайно запустил рекламную кампанию за $10 млн
Coca-Cola выпустила ошибочный слоган «Здравствуй, смерть»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017