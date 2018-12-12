В Петербурге построят новый ледокол для ВМФ России

На морском заводе в Санкт-Петербурге начали строительство ледокола проекта 21180М «Евпатий Коловрат» для Военно-морского флота России, рассказал представитель Минобороны РФ Игорь Дыгало.

Церемония состоялась на судостроительной фирме «Алмаз» в среду, 12 декабря. Корабль будет рассчитан на экипаж около 30 человек. Он сможет развивать скорость до 14 узлов и находиться в автономном плавании до одного месяца. Водоизмещение ледокола составит 4 тыс. т, сообщает телеканал «78».

Проект 21180 — тип российских вспомогательных дизель-электрических ледоколов нового поколения с мощным энергетическим комплексом, новыми принципами электродвижения, винторулевыми колонками и большим объемом помещений. Первые корабли данного проекта будут эксплуатироваться в Арктике и на Дальнем Востоке.

На сегодняшний день ледокольный флот России представлен 38 морскими судами, из которых семь — атомные, и является крупнейшим в мире.

В начале октября стало известно, что в составе бригады охраны водного района Черноморского флота появятся корабли, на борту которых можно будет размещать любые беспилотные аппараты и вести наблюдение в радиусе 100 км.