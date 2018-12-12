Медведи не могут уснуть в заповеднике «Брянский лес» из-за теплой зимы

В зимнюю спячку до сих пор не погрузились медведи, обитающие в заповеднике «Брянский лес». Специалисты полагают, что уснуть им не дают теплая погода в декабре и богатый урожай желудей.

Как отмечает интернет-газета «Брянские новости», за последние две недели местные жители не раз замечали в лесу медвежьи следы. Судя по всему, хищники продолжают запасаться жиром на зиму — едят желуди, которых в этом году уродилось очень много.

Как рассказала изданию замдиректора заповедника Елена Ситникова, несколько дней назад в 300 м от центральной усадьбы заповедника заметили следы медведицы и двух медвежат. Не исключено, что они ищут себе берлогу и едят желуди.

Такая же история и с медведем, обитающим недалеко от деревни Чухраи — он уже готов отправиться спать, но от этого его отвлекают желуди.

В «Брянском лесу», по последним подсчетам, более 10 медведей. Обычно они просыпаются в начале весны, но из-за резкого потепления и таяния снега могут выйти из спячки в начале февраля.