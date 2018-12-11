Постояльцы Московского зоопарка начали впадать в спячку

Животные столичного зоопарка стали погружаться в спячку с наступлением холодов. Сообщение об этом появилось 11 декабря на сайте зоосада.

Сотрудники зоопарка отметили, что в зимний сон погрузились такие крупные животные, как бурый и гималайские медведи.

«Более мелкие зверьки, среди которых бурундуки, лесные сони и сони-полчки, мадагаскарские тенреки, белогрудые ежи, залегли в спячку. Все они предпочитают проводить ненастную зимнюю пору, когда в природе корма недостает, в состоянии анабиоза», — рассказали в зоопарке.

Первыми в 2018 году погрузились в спячку тушканчики. Летом они активно наращивали запасы жира. Когда их вес достиг 450 г, зоологи уложили их в специальные боксы.

5 декабря стало известно, что Московский зоопарк обзавелся парами птиц видов «зеленые саи», «пурпурные танга медососы» и «бирюзовые танагра», а также тремя птицами вида «синие дакнис». Южноамериканские пернатые относятся к отряду воробьинообразных, обитают в тропических и субтропических лесах. Их закупка была проведена для разведения.