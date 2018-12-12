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Представители обронных ведомств России и Израиля встретились в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Встреча представителей военных ведомств России и Израиля состоялась 12 декабря в Министерстве обороны России. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Российскую сторону представлял замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Василий Трушин, делегацию Израиля — глава оперативного управления израильского Генштаба генерал-майор Аарон Халива.

Военные двух стран обсуждали в ходе переговоров обстановку в Сирии, вопросы безопасности Ближневосточного региона и функционирование прямого канала связи между российской авиабазой Хмеймим и командным центром ВВС Израиля. Он необходим, чтобы предотвратить опасные инциденты, которые несут угрозу жизни военнослужащим обоих государств, сообщает телеканал «Звезда».

По результатам переговоров «достигнута договоренность о продолжении контактов», отметили в Минобороны России.

Договоренность о переговорах военных двух государств была достигнута в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и израильского премьера Биньямина Нетаньяху в минувшую субботу, 8 декабря.

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