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Google назвала самые популярные запросы уходящего года

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Фото: REUTERS/Stephen Lam
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Поисковик Google представил рейтинг запросов пользователей со всего мира, которые были наиболее популярны в уходящем 2018 году. 

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Первое место занял чемпионат мира по футболу, прошедший в России летом 2018 года. Второе место досталось шведскому диджею Avicii, который умер весной. Замкнул тройку лидеров скончавшийся в сентябре хип-хоп-исполнитель Мак Миллер. 

В пятерку также вошли умерший в ноябре создатель супергероев вселенной Marvel Стэн Ли и снятый по мотивам его комиксов фильм «Черная пантера». Самыми популярными персонами, как пишет «Газета.ру», стали жена принца Гарри Меган Маркл, певица Деми Ловато и актер Сильвестр Сталлоне.

Российских пользователей Google также больше всего интересовал прошедший мундиаль. Следом идут Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхёнчхане и пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Четвертую и пятую строчку заняли бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора и выборы президента России соответственно. 

Ранее в декабре самые популярные запросы 2018 года назвал российский поисковик «Яндекс». Главным событием, как и по версии Google, стал ЧМ-2018.

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