Более 400 млн рублей направят Удмуртии на строительство школы и детсада

В Удмуртскую Республику из федерального бюджета направят 411,6 млн рублей на строительство социальных объектов в Ижевске. Об этом сообщает сайт Минстроя республики.

Выделенные средства распределят между строительством нового детского сада и новой общеобразовательной школы. Школу хотят возвести на улице Архитектора П.П. Берша в Устиновском районе. В Индустриальном районе города построят новый детский сад. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Денежные средства будут направлены в регион в рамках проекта «Жилье». 411,6 млн рублей Удмуртия рассчитывает получить «на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ».