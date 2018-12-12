Жителя Барнаула будут судить за гибель ребенка от удара током

В Барнауле шестилетний мальчик погиб от удара током во дворе частного дома. За смерть ребенка будут судить мужчину, который неправильно смонтировал электропроводку.

По версии следствия, местный житель в 2017 году попросил родственника помочь в монтаже электрической проводки. Мужчина не обладал необходимыми знаниями, но согласился провести работы. В итоге заземление не было организовано должным образом, на металлических предметах во дворе появился ток. В июне 2018 года от удара током погиб шестилетний внук хозяина дома, сообщает altapress.ru.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». 43-летний обвиняемый признал свою вину. Материалы следствия переданы в суд.