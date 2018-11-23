Подросток погиб от удара током на железнодорожной станции на Кубани

Следователи начали проверку по факту гибели 14-летнего подростка в станице Полтавской. Мальчика ударило током на железнодорожной станции.

По данным правоохранительных органов, несовершеннолетний пытался подняться на железнодорожную цистерну, в результате чего он получил электротравму. Мальчик скончался на месте. По факту гибели несовершеннолетнего проводится доследственная проверка, сообщают «Кубанские новости».

Сотрудники следственного комитета осмотрели место происшествия и опрашивают свидетелей.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области два подростка пострадали при попытке перелезть через крытый вагон. Один госпитализирован из-за удара током, второй получил перелом руки при падении.