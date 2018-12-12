Синоптики ожидают похолодание до -20 градусов в Москве в выходные

Похолодание до -20 градусов ожидается в выходные 15 и 16 ноября к Московском регионе. Об этом РИАМО сообщили в центре погоды «Фобос».

По данным специалистов, среда, 12 декабря, станет последним днем оттепели в столице и Подмосковье с температурой в 0 градусов. Уже начиная с 13 декабря температура воздуха начнет снижаться, в столице ожидается от –1 до –3 градусов, в области — от 0 до –5 градусов. 14 декабря синоптики прогнозируют в Московском регионе мороз до –5 градусов, а 15 и 16 декабря — от –10 до –15 градусов, в ночные часы столбики термометров могут доходить до -20 градусов, специалисты не исключают, что в Подмосковье температура возможно снизится до -23 градусов.

Помимо этого, в столичном регионе из-за похолодания ожидается гололедица, местами сильная. Как отмечает RT со ссылкой на ТАСС, в Гидрометцентре ожидают, что морозно будет и в начале следующей недели из-за антициклона.

Ранее синоптики предупредили о небольших осадках и гололедице в Москве в среду, 12 декабря. Днем столбики термометров покажут от –1 до +1 градуса, температура воздуха ночью составит от -1 до -3 градусов.