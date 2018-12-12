Оргкомитет саммитов ШОС и БРИКС – 2020 обсудил экологию Челябинска

В Москве состоялось заседание оргкомитета по обеспечению председательства России в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2019–2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году. Обсуждалась подготовка саммитов этих организаций, которая пройдет в Челябинске.

Участники заседания уделили особое внимание строительству центральной площадки проведения саммитов — «Таганай-2020», а также реконструкции челябинского аэропорта, гостиниц и дорог.

«В короткие сроки необходимо решить вопросы благоустройства, экологии, состояния городских дорог и модернизации общественного транспорта путем его перевода на газомоторное топливо и создание соответствующей инфраструктуры», — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

По словам ответственного секретаря оргкомитета, советника президента Антона Кобякова, одним из важнейших вопросов подготовки Челябинска является комплексное улучшение экологической ситуации.

«Челябинская область является одним из проблемных регионов по качеству атмосферного воздуха. Именно поэтому полагаю необходимым определить ее в качестве экспериментального региона по вопросам квотирования выбросов вредных веществ в атмосферный воздух», — отметил Кобяков.

Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году по решению президента России Владимира Путина. Единственным исполнителем закупок услуг, связанных с подготовкой и обеспечением мероприятий, назначен фонд «Росконгресс».