Сотрудника Ространснадзора уволили после обнаружения 66 машин у его жены

Сотрудника Ространснадзора уволили, после того как прокуроры обнаружили у его супруги 66 автомобилей. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил генпрокурор Юрий Чайка.

Стоимость автопарка оценивается в 400 млн рублей. По итогам проверки выяснилось, что доходы семьи не позволили бы приобрести такое количество машин.

По словам Чайки, иски об обращении в доход государства имущества чиновников почти на 4 млрд рублей были направлены в суды в 2018 году. Служащие чаще всего скрывали сведения о недвижимости и автомобилях, находящихся в собственности у них и у их родственников.

В текущем году своих постов лишились 908 должностных лиц, утративших доверие. В прошлом году их число составило 1,2 тыс. человек.

Ранее, 10 декабря, эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал связал проверку, начавшуюся в Росгвардии, с заданным президентом России курсом на совершенствование вооруженных сил страны, сообщает НСН.

Накануне советник губернатора Калужской области Юрий Лукьяненко предложил чиновникам составить карту коррупционных рисков.