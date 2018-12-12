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Десятки пар в Москве сыграют свадьбы в канун Нового года

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Фото: официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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Сразу 50 пар поженятся в Москве в канун Нового года — 31 декабря. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

«Регистрация брака в канун всеми любимого праздника придает молодым людям дополнительную уверенность в том, что они смогут построить счастливую семью», — приводит телеканал «Звезда» слова начальника Управления ЗАГС Москвы Елены Ефремовой.

Отмечается, что в 2018 году 31 декабря приходится на понедельник, который обычно является выходным днем для органов ЗАГС. В этой связи церемонии бракосочетания будут проводить только в Грибоедовском загсе и во Дворце бракосочетания № 5. На сайте мэрии уточняется, что два отделения будут открыты по просьбе москвичей.

Как пишет сайт kp.ru, столичные дворцы бракосочетания украсили в стиле новогодней тематики, чтобы придать празднованию особую атмосферу. Также некоторые изменения претерпела речь ведущих свадебной церемонии: 31 декабря они пожелают молодоженам преподносить друг другу приятные сюрпризы без повода, сохраняя при этом ощущение волшебства и сказки.

Первые свадьбы в столице в 2019 году сыграют 5 января. В этот день свои отношения узаконят 60 пар. Торжественные церемонии пройдут во Дворце бракосочетания № 3 в Текстильщиках и Шипиловском отделе ЗАГС.

В 2017 году в новогодние праздники в Москве поженились 43 пары

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